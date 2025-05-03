Денис Глушаков: всё идёт к тому, что чемпионом России станет «Краснодар»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Чемпионская гонка закончена? Нет, потому что в любой момент можно оступиться. Думаю, судьба золотых медалей решится в последнем туре, как это было год назад. Но всё идёт к тому, что чемпионом России станет «Краснодар». Им фартит, команда сама забивает в конце матчей, ей не забивают. Напоминает чем‑то «Спартак» чемпионского сезона‑2016/2017», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

На данный момент турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 61 очко после 27 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 54 очка. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (51).