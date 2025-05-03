Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пиняев из «Локомотива» побил личный рекорд по обводкам в РПЛ в матче с «Оренбургом» — Opta

Пиняев из «Локомотива» побил личный рекорд по обводкам в РПЛ в матче с «Оренбургом» — Opta
Комментарии

Вингер московского «Локомотива» Сергей Пиняев побил личный рекорд по количеству успешных обводок в Российской Премьер-Лиге в матче 27-го тура с «Оренбургом» (1:1). Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, 20-летний игрок предпринял семь попыток обводки за игру, шесть из которых были удачными.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Пиняев – 57'     1:1 Татаев – 66'    
Удаления: Тимофеев – 64' / нет

Таким образом, по данным источника, Сергей Пиняев превзошёл собственный лучший результат по данному показателю за всё время выступления в РПЛ. Кроме того, на счету футболиста единственный мяч железнодорожников в игре. Пиняев отличился на 57-й минуте игры при счёте 0:0.

Контракт Сергея Пиняева с «Локомотивом» рассчитан до лета 2028 года. Трансферная стоимость россиянина, по данным Transfermarkt, составляет € 8 млн.

Материалы по теме
11 россиян «Локо» отскочили от аутсайдера! Хоть в конце их и осталось 10
11 россиян «Локо» отскочили от аутсайдера! Хоть в конце их и осталось 10
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android