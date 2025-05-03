Пиняев из «Локомотива» побил личный рекорд по обводкам в РПЛ в матче с «Оренбургом» — Opta

Вингер московского «Локомотива» Сергей Пиняев побил личный рекорд по количеству успешных обводок в Российской Премьер-Лиге в матче 27-го тура с «Оренбургом» (1:1). Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, 20-летний игрок предпринял семь попыток обводки за игру, шесть из которых были удачными.

Таким образом, по данным источника, Сергей Пиняев превзошёл собственный лучший результат по данному показателю за всё время выступления в РПЛ. Кроме того, на счету футболиста единственный мяч железнодорожников в игре. Пиняев отличился на 57-й минуте игры при счёте 0:0.

Контракт Сергея Пиняева с «Локомотивом» рассчитан до лета 2028 года. Трансферная стоимость россиянина, по данным Transfermarkt, составляет € 8 млн.