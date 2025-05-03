Пиняев из «Локомотива» побил личный рекорд по обводкам в РПЛ в матче с «Оренбургом» — Opta
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Вингер московского «Локомотива» Сергей Пиняев побил личный рекорд по количеству успешных обводок в Российской Премьер-Лиге в матче 27-го тура с «Оренбургом» (1:1). Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, 20-летний игрок предпринял семь попыток обводки за игру, шесть из которых были удачными.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Пиняев – 57' 1:1 Татаев – 66'
Удаления: Тимофеев – 64' / нет
Таким образом, по данным источника, Сергей Пиняев превзошёл собственный лучший результат по данному показателю за всё время выступления в РПЛ. Кроме того, на счету футболиста единственный мяч железнодорожников в игре. Пиняев отличился на 57-й минуте игры при счёте 0:0.
Контракт Сергея Пиняева с «Локомотивом» рассчитан до лета 2028 года. Трансферная стоимость россиянина, по данным Transfermarkt, составляет € 8 млн.
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