Галактионов высказался об 11 россиянах в стартовом составе «Локомотива» в матче РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал тот факт, что в сегодняшнем матче 27-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1) выпустил на поле в стартовом составе 11 россиян.

— В стартовом составе сегодня вышли 11 россиян. Специально решили так сделать или это связано с тренировочным процессом?

— У нас тренировочного процесса как такового не было, у нас матч через два на третий. Тренировались только ребята, которые не принимали участия в игре. Мы в большей степени восстанавливались и уделили внимание психологической истории. После вылета из Кубка было достаточно неприятно.

Что касается выхода в составе всех без исключения российских игроков: мы на этом не акцентировали внимание, но при этом ещё раз подчёркиваем, что если уровень готовности, исполнительского мастерства, отсутствие или присутствие результативных ошибок наравне с нашими, российскими игроками, и по здоровью всё будет нормально, то выбор будет отдаваться ребятам, которые на сегодняшний день готовы и сильнее. Вне зависимости от паспорта.

— Это вошло в историю. «Локомотив» впервые за долгие годы вышел со всеми россиянами в составе в чемпионате страны.

— Если действительно есть такой момент, то это здорово. Если у нас в целом в российском футболе интересно, что команда российская, что группа игроков в ограниченных текущих условиях в клубе прогрессирует и растёт, тогда это здорово. Здесь нам надо чётко приоритеты расставлять, когда, что, где и как клуб и команда начинают двигаться, в каком направлении, какие цели и задачи решаются поэтапно, параллельно, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.