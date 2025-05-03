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Галактионов высказался об 11 россиянах в стартовом составе «Локомотива» в матче РПЛ

Галактионов высказался об 11 россиянах в стартовом составе «Локомотива» в матче РПЛ
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал тот факт, что в сегодняшнем матче 27-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1) выпустил на поле в стартовом составе 11 россиян.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Пиняев – 57'     1:1 Татаев – 66'    
Удаления: Тимофеев – 64' / нет

— В стартовом составе сегодня вышли 11 россиян. Специально решили так сделать или это связано с тренировочным процессом?
— У нас тренировочного процесса как такового не было, у нас матч через два на третий. Тренировались только ребята, которые не принимали участия в игре. Мы в большей степени восстанавливались и уделили внимание психологической истории. После вылета из Кубка было достаточно неприятно.

Что касается выхода в составе всех без исключения российских игроков: мы на этом не акцентировали внимание, но при этом ещё раз подчёркиваем, что если уровень готовности, исполнительского мастерства, отсутствие или присутствие результативных ошибок наравне с нашими, российскими игроками, и по здоровью всё будет нормально, то выбор будет отдаваться ребятам, которые на сегодняшний день готовы и сильнее. Вне зависимости от паспорта.

— Это вошло в историю. «Локомотив» впервые за долгие годы вышел со всеми россиянами в составе в чемпионате страны.
— Если действительно есть такой момент, то это здорово. Если у нас в целом в российском футболе интересно, что команда российская, что группа игроков в ограниченных текущих условиях в клубе прогрессирует и растёт, тогда это здорово. Здесь нам надо чётко приоритеты расставлять, когда, что, где и как клуб и команда начинают двигаться, в каком направлении, какие цели и задачи решаются поэтапно, параллельно, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

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