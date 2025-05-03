Лукаку цитатой Коби Брайанта ответил на вопрос о шансах «Наполи» на чемпионство

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку после победы своей команды в выездном матче 36-го тура Серии А с «Лечче» (1:0) высказался о шансах своей команды на чемпионство.

«Скудетто? Как сказал Коби Брайант (легенда НБА. — Прим. «Чемпионата»): «Работа ещё не закончена». «Интер»? Мы сосредоточены на себе и не смотрим на то, что у них. Я желаю им пройти как можно дальше в Лиге чемпионов ради блага итальянского футбола…» — приводит слова Лукаку инсайдер Николо Скира в социальных сетях.

На данный момент неаполитанцы занимают первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 77 очков после 35 матчей. У идущего на второй строчке миланского «Интера» 74 очка после такого же количества игр. Обеим командам осталось провести по три матча в чемпионате Италии — 2024/2025. В последний раз «Наполи» становился чемпионом в сезоне-2022/2023.