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Олег Кононов прокомментировал победу «Торпедо» в матче с «Балтикой»

Олег Кононов прокомментировал победу «Торпедо» в матче с «Балтикой»
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Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал победу своей команды в матче 31-го тура Мелбет Первой лиги с «Балтикой» (1:0).

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Гусман – 58'    

«Конечно, это важная победа для нас. Первый тайм, особенно его начало, выдался для нас очень нервозным. Мы ожидали, что «Балтика» сразу же пойдёт в атаку, будет оказывать давление, и нам нужно было выдержать эти первые минуты. Ребята — молодцы, они справились в обороне. Что касается атаки, конечно, у нас было много потерь мяча, из-за чего мы не могли проводить свои ответные атаки. Но постепенно мы начали играть в пас и создавать что-то у ворот соперника. Хотя игра была, как с нашей стороны, так и со стороны «Балтики», такой силовой. Меньше комбинационной игры, больше борьбы, силового давления, прессинга, постоянного напряжения защитников за счёт длинных передач. У нас немного другой стиль, обычно мы стараемся больше играть низом, поэтому, конечно, я был, мягко говоря, недоволен тем, что мы теряли мячи в простых ситуациях. Во втором тайме нам удались несколько атак, но в любом случае нам надо работать над тем, чтобы выходить из-под давления и прессинга за счёт комбинаций и техники. Это на будущее. Ну а что касается второго тайма, то мы выдержали силовой напор соперника, где-то могли ещё забить, в частности, с аута и после выхода Максимова один на один.

В целом, я считаю, мы неплохо провели матч. Я горжусь нашими ребятами, мы добились победы и на выезде сыграли очень достойно против хорошей команды, которая уже практически обеспечила себе выход в Премьер-Лигу», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

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