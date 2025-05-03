«Краснодар» установил клубный рекорд по набранным очкам и числу побед за сезон в РПЛ

«Краснодар» обновил сразу два клубных рекорда в Российской Премьер-Лиге, одержав победу над «Рубином» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ. Победа над клубом из столицы Татарстана стала для «горожан» 18-й в турнире, что произошло с клубом впервые. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Кроме того, «Краснодар» довёл количество набранных в сезоне очков до 61, что тоже теперь является клубным рекордом. Ранее самым удачным сезоном в истории «быков» был чемпионат России — 2014/2015. Тогда клуб одержал 17 побед и набрал 60 очков.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 61 очко за 27 матчей. Отрыв от «Зенита» со второго места составляет семь очков, у «Зенита» остаётся матч в запасе. «Рубин» остался с 39 очками после 27 игр. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.