Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о текущем состоянии Батракова

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о текущем состоянии 19-летнего полузащитника Алексея Батракова после ничьей в матче 27-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1).

— Насколько Батраков сейчас физически готов? Он оправился после травмы?

— У него не было травмы, он пропускал матч на Кубок по дисквалификации. У молодого игрока в целом накапливается определённая усталость, тем более что чемпионат подходит к концу. Усталость не только физическая, но и психологическая в первую очередь у большинства молодых игроков. Мы видели, что он нормально держит игру, старается свои моменты выжимать. Повторюсь, что в концовке именно у него был голевой момент, где мы могли выйти вперёд в меньшинстве.

— Насколько незаменимым Батраков является для команды? Без него и с ним «Локомотив» демонстрирует совершенно разную игру.

— Я бы говорил немного по-другому: не о незаменимости конкретного игрока, а о том, что когда в нашей команде не так много боевых единиц и когда ведущие игроки, которые приносят пользу команде, начинают по разным причинам выпадать, то, конечно, это сказывается. Количественно мы где-то можем заменить, а качественно начинаем в каких-то эпизодах просаживаться. Безусловно, те футболисты, которые пользу приносят, и их отсутствие может влиять в конкретном матче. Это абсолютно нормально для любой команды. Взять нашу или любую, которая выше находится, в лидирующей части, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.