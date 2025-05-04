Галицкий следил за успехом «Краснодара», Сперцян прыгал от радости. Фото с матча

3 мая в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» одержал победу над «Рубином». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Мурада Мусаева.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

«Краснодар» довёл количество набранных в сезоне очков до 61, что тоже теперь является клубным рекордом. Ранее самым удачным сезоном в истории «быков» был чемпионат России — 2014/2015. Тогда клуб одержал 17 побед и набрал 60 очков.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 61 очко за 27 матчей. Отрыв от «Зенита» со второго места составляет семь очков, у «Зенита» остаётся матч в запасе. «Рубин» остался с 39 очками после 27 игр. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.