Рахимов выступил с пламенной речью в раздевалке «Рубина» после поражения от «Краснодара»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов выступил с речью в раздевалке перед своими игроками после поражения в матче 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Специалист высоко оценил усилия своих подопечных, отметив их бойцовские качества, а также заострил внимание на том, как в концовке встречи его команда прижала лидера РПЛ к воротам.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео из раздевалки казанской команды:

Видео доступно на странице «Рубина» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, «Рубин» остался с 39 очками и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 27 матчей. Казанцы имеют лишь теоретические шансы подняться выше, однако уже точно сохранят прописку в РПЛ на следующий сезон.

В следующем туре «Рубин» на своём поле примет «Ростов» 11 мая.