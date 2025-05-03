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Рахимов выступил с пламенной речью в раздевалке «Рубина» после поражения от «Краснодара»

Рахимов выступил с пламенной речью в раздевалке «Рубина» после поражения от «Краснодара»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов выступил с речью в раздевалке перед своими игроками после поражения в матче 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Сперцян – 5'     2:0 Тормена – 40'     2:1 Рожков – 83'    

Специалист высоко оценил усилия своих подопечных, отметив их бойцовские качества, а также заострил внимание на том, как в концовке встречи его команда прижала лидера РПЛ к воротам.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео из раздевалки казанской команды:

Видео доступно на странице «Рубина» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, «Рубин» остался с 39 очками и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 27 матчей. Казанцы имеют лишь теоретические шансы подняться выше, однако уже точно сохранят прописку в РПЛ на следующий сезон.

В следующем туре «Рубин» на своём поле примет «Ростов» 11 мая.

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