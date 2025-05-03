«Интер» без Лаутаро Мартинеса минимально обыграл «Верону» в матче 35-го тура Серии А

Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Верона». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Манганьелло. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на девятой минуте. Забитым мячом отметился албанский полузащитник «Интера» Кристьян Аслани, реализовавший 11-метровый удар.

После этой победы в активе «Интера» стало 74 очка. Подопечные Симоне Индзаги находятся на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» с 32 очками идёт на 15-й строчке. Возглавляет таблицу «Наполи» с 77 очками.