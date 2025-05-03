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Интер — Верона, результат матча 3 мая 2025, счет 1:0, Серия А 2024-2025

«Интер» без Лаутаро Мартинеса минимально обыграл «Верону» в матче 35-го тура Серии А
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Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Верона». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Манганьелло. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева одержали минимальную победу — 1:0.

Италия — Серия А . 35-й тур
03 мая 2025, суббота. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 0
Верона
Верона
1:0 Аслани – 9'    

Единственный гол в матче был забит на девятой минуте. Забитым мячом отметился албанский полузащитник «Интера» Кристьян Аслани, реализовавший 11-метровый удар.

После этой победы в активе «Интера» стало 74 очка. Подопечные Симоне Индзаги находятся на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» с 32 очками идёт на 15-й строчке. Возглавляет таблицу «Наполи» с 77 очками.

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