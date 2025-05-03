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«Атланта» сыграла вничью с «Нэшвиллом» в матче МЛС, Миранчук провёл на поле всю встречу

«Атланта» сыграла вничью с «Нэшвиллом» в матче МЛС, Миранчук провёл на поле всю встречу
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В Атланте (США) на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» завершился очередной матч регулярного чемпионата американской МЛС, в котором местная «Атланта Юнайтед» поделила очки с «Нэшвиллом» — 1:1.

США — Major League Soccer . МЛС
03 мая 2025, суббота. 21:45 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
1 : 1
Нэшвилл
Нэшвилл
1:0 Альмирон – 20'     1:1 Ловитц – 66'    

Счёт на 20-й минуте встречи открыл парагвайский нападающий хозяев Мигель Альмирон. Гости смогли восстановить равновесие на 66-й минуте усилиями защитника Дэниела Ловитца.

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук провёл на поле весь матч, однако не сумел попасть в протокол.

«Атланта» прервала серию из трёх поражений, набрала 10 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нэшвилл» с 17 очками идёт на шестой строчке.

В следующем матче «Атланта» 10 мая сыграет на выезде с «Чикаго Файр».

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