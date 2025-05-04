«Монако» вернулся на второе место в таблице Лиги 1 после победы над «Сент-Этьеном»

Завершился матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Сент-Этьен» и «Монако». Команды играли на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Стартовый свисток прозвучал в 22:05 мск. Гости одержали победу со счётом 3:1.

«Монако» вышел вперёд уже на второй минуте. Отличился полузащитник Магнес Аклиуш. На 65-й минуте нападающий «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили сравнял счёт. Спустя ещё три минуты защитник Али Мусрати вновь вывел монегасков вперёд. На 78-й минуте форвард Фоларин Балогун забил третий мяч в ворота хозяев поля. Российский полузащитник гостей Александр Головин не попал в заявку на игру из-за травмы.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 с 58 очками в 32 матчах. «Сент-Этьен» с 27 очками находится на 17-й строчке.