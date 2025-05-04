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Сент-Этьен — Монако. Прямая трансляция
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22:05 Мск
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Сент-Этьен — Монако, результат матча 3 мая 2025, счет 1:3, чемпионат Франции 2024-2025

«Монако» вернулся на второе место в таблице Лиги 1 после победы над «Сент-Этьеном»
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Завершился матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Сент-Этьен» и «Монако». Команды играли на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Стартовый свисток прозвучал в 22:05 мск. Гости одержали победу со счётом 3:1.

Франция — Лига 1 . 32-й тур
03 мая 2025, суббота. 22:05 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 2'     1:1 Давиташвили – 65'     1:2 Мусрати – 68'     1:3 Балогун – 78'    

«Монако» вышел вперёд уже на второй минуте. Отличился полузащитник Магнес Аклиуш. На 65-й минуте нападающий «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили сравнял счёт. Спустя ещё три минуты защитник Али Мусрати вновь вывел монегасков вперёд. На 78-й минуте форвард Фоларин Балогун забил третий мяч в ворота хозяев поля. Российский полузащитник гостей Александр Головин не попал в заявку на игру из-за травмы.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 с 58 очками в 32 матчах. «Сент-Этьен» с 27 очками находится на 17-й строчке.

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