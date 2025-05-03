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Вальядолид — Барселона, результат матча 3 мая 2025, счет 1:2, Примера 2024-2025

«Барселона» одержала тяжёлую победу над главным аутсайдером Ла Лиги «Вальядолидом»
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В Вальядолиде на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором местный одноимённый клуб уступил «Барселоне» со счётом 1:2.

Испания — Примера . 34-й тур
03 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Санчес – 6'     1:1 Рафинья – 54'     1:2 Лопес Мартин – 61'    

Хозяева открыли счёт уже на шестой минуте благодаря голу Ивана Санчеса. Гости смогли отыграться лишь на 54-й минуте усилиями Рафиньи. Победу же каталонцам принёс гол Фермина Лопеса Мартина на 61-й минуте.

Таким образом, «Барселона» сделала ещё один шаг на пути к чемпионству, набрав 79 очков. У преследующего её мадридского «Реала» 72 очка, однако на одну игру меньше. До конца чемпионата каталонцам осталось провести четыре матча, «Реалу» — пять. «Вальядолид» остался с 16 очками и занимает последнее место, уже лишившись даже теоретических шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе.

Турнирная таблица Ла Лиги
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