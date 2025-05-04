Денис Казанский высказался о победе «Краснодара» над «Рубином» в 27-м туре РПЛ

Футбольный комментатор Денис Казанский отреагировал на победу «Краснодара» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги над казанским «Рубином» (2:1).

«Мощнейшая по значимости победа «Краснодара». Казань с классным вторым таймом. Столько нервов забрала, что, казалось, может и на последней минуте ничью устроить. Но этот «Краснодар» может играть не столько красиво, сколько терпеливо. Отработали и забрали. При этом «Рубин» — самый спокойный из соперников в концовке чемпионата. И такая вот ситуация не может не беспокоить Мусаева.

ЦСКА и «Оренбург» явно устроят головомойку. Хотя что Махачкала, что Казань — выдают максимум. Это только подчёркивает амбиции «Краснодара». А с «Динамо» [Москва] может быть просто историческая игра. А может, и решающая. Посмотрим», — написал Казанский в своём телеграм-канале «Казанский Код».

За три тура до конца чемпионата России «Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку с 61 очком и отрывом в семь очков от «Зенита». У санкт-петербургского клуба остаётся одна игра в запасе. В двух ближайших турах «Краснодар» сыграет на выезде — с ЦСКА и «Оренбургом», а в заключительном матче сезона примет на своём поле московское «Динамо».