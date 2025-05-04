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Результаты матчей Ла Лиги сезона-2024/2025 3 мая

Результаты матчей Ла Лиги сезона-2024/2025 3 мая
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Вчера, 3 мая, в испанской Ла Лиге прошли четыре матча 34-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня:

Результаты матчей Ла Лиги 3 мая:

«Алавес» — «Атлетико» — 0:0;
«Вильярреал» — «Осасуна» — 4:2;
«Лас-Пальмас» — «Валенсия» — 2:3;
«Вальядолид» — «Барселона» — 1:2.

На данный момент лидирует в чемпионате Испании «Барселона» с 79 очками. У преследующего её мадридского «Реала» 72 очка, однако на одну игру меньше. Примечательно, что в следующем туре оба гранда встретятся в рамках «эль класико» в Барселоне.

На сегодняшний день точно известна пока только одна команда, которая гарантированно покинет элитный дивизион — «Вальядолид», который набрал всего 16 очков в 34 матчах.

Турнирная таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
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