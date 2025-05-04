«Это всё внесло большую нервозность». Мусаев — о VAR в матче «Краснодара» с «Рубином»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу и работу VAR в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников.

«Во-первых, поздравляю всех болельщиков с победой. 33 тысячи зрителей, сумасшедшая поддержка, я думаю, это дало нам сил в конце добиться её. Начали очень хорошо, забили гол, был момент у Джона [Кордобы], когда вратарь перевёл мяч в штангу. И после этого судья показал несколько карточек, возможно, они были по делу, нужно пересмотреть моменты. И потом был очень странный момент с VAR, то есть момент, когда мяч случайно коснулся Тормены в руку, Даку лежал лицом вниз, то есть там не было никакой явной возможности лишения забить гол. Он пошёл смотреть, его зачем-то позвали, и это всё внесло такую большую нервозность. И потом мы стали играть так более просто, надо было продолжать играть в футбол, в принципе, всё получалось хорошо, но в таких матчах нужно быть психологически сильными. Мы забили второй гол после хорошей комбинации со стандарта, долго мы тренировали эти моменты.

Второй тайм начался, был момент у «Рубина», потом, в принципе, справлялись с обороной, имели неплохие подходы. В концовке необязательный гол, но в целом молодцы, проявили характер, стойкость. Я думаю, что каждый матч теперь будет такой, тут уже не всегда до красоты, для красивых комбинаций — надо добиваться победы. Я рад, ещё осталось три шага, мы спокойны. Нужно немножко остыть, отдохнуть и идти дальше за победами», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

На 14-й минуте игры главный арбитр встречи Кирилл Левников показал защитнику «быков» Витору Тормене жёлтую карточку за фол вблизи штрафной. Бригада VAR рекомендовала судье рассмотреть возможность удаления игрока. Арбитр после просмотра повтора первоначальное решение не изменил.