«Торпедо» отступать некуда». Кононов — о настрое команды на матч с «Балтикой»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о настрое своей команды на матч 31-го тура Мелбет Первой лиги с калининградской «Балтикой» (1:0).

— Учитывая сегодняшние победы «Сочи» и «Черноморца», «Торпедо» могло опуститься на четвёртое место. Была ли какая-то специальная психологическая установка перед этим матчем на победу любой ценой?

— Мы ехали в Калининград именно с таким желанием. С таким желанием мы выходим на каждую игру. Где-то получается, где-то нет, но мы понимали, что нам отступать некуда. Играя с «Балтикой», с командой, которая идёт на первом месте и практически уже вот-вот официально выйдет в Премьер-Лигу, что также заряжало наших ребят. Но, конечно, есть ещё ряд факторов, которые стали большим подспорьем, чтобы выйти не просто на игру, а именно победить. Победить – именно с этой целью мы и приехали сюда, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда набрала 66 очков после 31 матча. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 58 очков. Тройку лидеров замыкает «Черноморец» с 57 очками.