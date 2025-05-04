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«Торпедо» отступать некуда». Кононов — о настрое команды на матч с «Балтикой»

«Торпедо» отступать некуда». Кононов — о настрое команды на матч с «Балтикой»
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Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о настрое своей команды на матч 31-го тура Мелбет Первой лиги с калининградской «Балтикой» (1:0).

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Гусман – 58'    

— Учитывая сегодняшние победы «Сочи» и «Черноморца», «Торпедо» могло опуститься на четвёртое место. Была ли какая-то специальная психологическая установка перед этим матчем на победу любой ценой?
— Мы ехали в Калининград именно с таким желанием. С таким желанием мы выходим на каждую игру. Где-то получается, где-то нет, но мы понимали, что нам отступать некуда. Играя с «Балтикой», с командой, которая идёт на первом месте и практически уже вот-вот официально выйдет в Премьер-Лигу, что также заряжало наших ребят. Но, конечно, есть ещё ряд факторов, которые стали большим подспорьем, чтобы выйти не просто на игру, а именно победить. Победить – именно с этой целью мы и приехали сюда, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда набрала 66 очков после 31 матча. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 58 очков. Тройку лидеров замыкает «Черноморец» с 57 очками.

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