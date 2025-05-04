Главный тренер «Краснодара» Мусаев: самое важное, что мы выиграли, показали характер

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы своей команды в матче 27-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1) ответил на вопрос об игре «быков» во втором тайме.

— Во втором тайме мяч был под контролем «Рубина» по большей части. Почему не получалось забрать мяч и чаще быть в атаке? Не очень шла фланговая игра. Волнение, нервозность или давление «Рубина»?

— Я думаю, в первую очередь это давление. Давление, нервы, важность результата матча, и немного мы перестраховывались. Необходимо, мне кажется, было играть более агрессивно. Если бы мы больше мячей собирали, больше контроля было в середине, я думаю, мы создали бы больше моментов, но сейчас об этом говорить не приходится, нужно справляться с соперником и с давлением.

Сегодня молодцы, сделали то и другое. Конечно, хочется получше, в плане качества больше моментов, и мы будем к этому стремиться. Если бы мы сейчас говорили, что был красивый футбол, но не было результата, мы были бы все расстроены. Поэтому самое важное, что мы выиграли, показали характер. Идём дальше, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 61 очками. У идущего на второй строчке «Зенита» 54 очка, однако на одну игру меньше.