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Главный тренер «Краснодара» Мусаев: самое важное, что мы выиграли, показали характер

Главный тренер «Краснодара» Мусаев: самое важное, что мы выиграли, показали характер
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы своей команды в матче 27-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1) ответил на вопрос об игре «быков» во втором тайме.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Сперцян – 5'     2:0 Тормена – 40'     2:1 Рожков – 83'    

— Во втором тайме мяч был под контролем «Рубина» по большей части. Почему не получалось забрать мяч и чаще быть в атаке? Не очень шла фланговая игра. Волнение, нервозность или давление «Рубина»?
— Я думаю, в первую очередь это давление. Давление, нервы, важность результата матча, и немного мы перестраховывались. Необходимо, мне кажется, было играть более агрессивно. Если бы мы больше мячей собирали, больше контроля было в середине, я думаю, мы создали бы больше моментов, но сейчас об этом говорить не приходится, нужно справляться с соперником и с давлением.

Сегодня молодцы, сделали то и другое. Конечно, хочется получше, в плане качества больше моментов, и мы будем к этому стремиться. Если бы мы сейчас говорили, что был красивый футбол, но не было результата, мы были бы все расстроены. Поэтому самое важное, что мы выиграли, показали характер. Идём дальше, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 61 очками. У идущего на второй строчке «Зенита» 54 очка, однако на одну игру меньше.

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