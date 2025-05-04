Мусаев ответил, кто бы стал центральным защитником «Краснодара» в случае удаления Тормены

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, кто из футболистов команды должен был стать центральным защитником в случае возможного удаления бразильца Витора Тормены на 15-й минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1). Напомним, главный судья встречи Кирилл Левников показал игроку жёлтую карточку и отказался менять решение после просмотра VAR.

«Какие были варианты? Черникова ставить центральным защитником. Мы видели, что в сборной в последнем матче он играл. Установка была, что он играл опорного, но в финальной трети опускался пятым защитником. В принципе, сыграл хорошо. И мы понимали, что если это произойдёт, то он закроет эту позицию», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Защитник «Краснодара» Диего Коста пропускал матч с «Рубином» из-за удаления в прошлом туре с махачкалинским «Динамо» (3:2). В запасе «Краснодара» на игру из защитников находился лишь 18-летний левый латераль Кирилл Ларионов.