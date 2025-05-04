Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мусаев ответил, кто бы стал центральным защитником «Краснодара» в случае удаления Тормены

Мусаев ответил, кто бы стал центральным защитником «Краснодара» в случае удаления Тормены
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, кто из футболистов команды должен был стать центральным защитником в случае возможного удаления бразильца Витора Тормены на 15-й минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1). Напомним, главный судья встречи Кирилл Левников показал игроку жёлтую карточку и отказался менять решение после просмотра VAR.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Сперцян – 5'     2:0 Тормена – 40'     2:1 Рожков – 83'    

«Какие были варианты? Черникова ставить центральным защитником. Мы видели, что в сборной в последнем матче он играл. Установка была, что он играл опорного, но в финальной трети опускался пятым защитником. В принципе, сыграл хорошо. И мы понимали, что если это произойдёт, то он закроет эту позицию», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Защитник «Краснодара» Диего Коста пропускал матч с «Рубином» из-за удаления в прошлом туре с махачкалинским «Динамо» (3:2). В запасе «Краснодара» на игру из защитников находился лишь 18-летний левый латераль Кирилл Ларионов.

Материалы по теме
Ещё шаг «Краснодара» к золоту! Но обсуждать будут не сложнейшую победу, а решение судьи
Ещё шаг «Краснодара» к золоту! Но обсуждать будут не сложнейшую победу, а решение судьи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android