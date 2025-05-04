Результаты матчей Лиги 1 сезона-2024/2025 3 мая

В субботу, 3 мая, состоялись три матча 31-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей чемпионата Франции 3 мая:

«Страсбург» — «ПСЖ» — 2:1;

«Тулуза» — «Ренн» — 2:1;

«Сент-Этьен» — «Монако» — 1:3.

«ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции. У парижан в активе 78 очков после 32 матчей. Отметим, что клуб уже обеспечил себе чемпионство. На втором месте располагается «Монако», набравший 58 очков. Замыкает лидирующую тройку «Марсель», который также записал в свой актив 58 очков. В зоне вылета находятся «Сент-Этьен» (27) и «Монпелье» (15). «Гавр» с 28 очками располагается в зоне стыковых матчей.