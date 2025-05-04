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Кононов — о матче с «Балтикой»: каждый футболист живёт, чтобы играть при такой поддержке

Кононов — о матче с «Балтикой»: каждый футболист живёт, чтобы играть при такой поддержке
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Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался об атмосфере на матче 31-го тура Мелбет Первой лиги с калининградской «Балтикой» (1:0). Встреча проходила в Калининграде. На игре был установлен рекорд посещаемости Первой лиги — 30 112 человек.

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Гусман – 58'    

— Более 30 тысяч болельщиков сегодня поддерживали «Балтику». Чувствовалось ли давление стадиона? Или, наоборот, это была дополнительная мотивация для «Торпедо» добиться здесь положительного результата?
— Здесь всё вместе. Давление чувствовалось, но и приятно играть при полных трибунах. Каждый игрок, наверное, для этого и живёт, чтобы играть при такой поддержке болельщиков. Здесь прекрасный стадион, замечательные болельщики, которые всегда здорово поддерживают свою команду. Играть и показывать себя в такой атмосфере приятно. Атмосфера на стадионе была замечательная, и я думаю, что ребята сегодня старались перед вашими зрителями, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда набрала 66 очков после 31 матча. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 58 очков. Тройку лидеров замыкает «Черноморец» с 57 очками.

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