Кононов — о матче с «Балтикой»: каждый футболист живёт, чтобы играть при такой поддержке

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался об атмосфере на матче 31-го тура Мелбет Первой лиги с калининградской «Балтикой» (1:0). Встреча проходила в Калининграде. На игре был установлен рекорд посещаемости Первой лиги — 30 112 человек.

— Более 30 тысяч болельщиков сегодня поддерживали «Балтику». Чувствовалось ли давление стадиона? Или, наоборот, это была дополнительная мотивация для «Торпедо» добиться здесь положительного результата?

— Здесь всё вместе. Давление чувствовалось, но и приятно играть при полных трибунах. Каждый игрок, наверное, для этого и живёт, чтобы играть при такой поддержке болельщиков. Здесь прекрасный стадион, замечательные болельщики, которые всегда здорово поддерживают свою команду. Играть и показывать себя в такой атмосфере приятно. Атмосфера на стадионе была замечательная, и я думаю, что ребята сегодня старались перед вашими зрителями, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда набрала 66 очков после 31 матча. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 58 очков. Тройку лидеров замыкает «Черноморец» с 57 очками.