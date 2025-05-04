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«Два тура подряд он проявляет удивительную стойкость». Казанский — о судействе Левникова

«Два тура подряд он проявляет удивительную стойкость». Казанский — о судействе Левникова
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Футбольный комментатор Денис Казанский высказался о работе главного арбитра матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Рубин» (2:1) Кирилла Левникова. Среди прочего, рефери не стал удалять защитника хозяев Витора Тормену на 15-й минуте, несмотря на рекомендацию VAR ознакомиться с повтором эпизода.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Сперцян – 5'     2:0 Тормена – 40'     2:1 Рожков – 83'    

«Левников два тура подряд проявляет просто удивительную стойкость, несвойственную большинству. Кажется, он не боится увидеть, как «снижают оценку». Судит как судит. Сильно», — написал Казанский в телеграм-канале.

В 26-м туре РПЛ Кирилл Левников работал на московском дерби «Спартак» — ЦСКА (1:2). На 51-й минуте вингер красно-белых Маркиньос упал в штрафной. Левников не стал назначать пенальти даже после просмотра VAR.

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