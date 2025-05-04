Мусаев высказался о предстоящем матче «Краснодара» с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем матче с московским ЦСКА в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт 10 мая.

«ЦСКА — очень хороший соперник, хорошо проводят весну, поменяли схему. И тут нужно серьёзно подумать, как противостоять тем зонам, в которых они создают перегруз. И это будет интересно. Нужно найти решение, нужно делать правильные шаги в подготовке к этой игре.

А так, это интересный матч. Прям будет с ЦСКА играть очень интересно, и мы ждём его с нетерпением», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

На данный момент турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 61 очко после 27 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 54 очка. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (51).