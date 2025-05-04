Мусаев — о моменте с Торменой и Даку: не вижу ни 1%, что это могла быть красная карточка

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о спорном эпизоде в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1), где защитник хозяев Витор Тормена на 15-й минуте грубо сфолил на нападающем казанского клуба Мирлинде Даку вблизи штрафной площади «быков». Рефери Кирилл Левников не стал удалять бразильца, несмотря на рекомендацию VAR ознакомиться с повтором эпизода.

«Насчёт VARа, я честно возмущён. Моё мнение, что, когда мяч попал Тормене в руку сзади, в этот момент Даку уже лежал на земле, он не мог никак угрожать, он лежал ещё головой в угловой флажок, и там уже бежали люди страховать.

Ну такой важный матч, и ребята, которые сидят на VARе, зовут главного арбитра посмотреть это, создать нервозность. Я не понимаю, я не вижу там вообще ни одного процента того, что это могла быть красная карточка», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

На текущий момент «Краснодар» уверенно лидирует в чемпионате России, имея на своем счету 61 очко, что обеспечивает команде преимущество в семь очков над «Зенитом». У команды из Санкт-Петербурга есть одна встреча в запасе. Три тура остаются до завершения сезона.

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