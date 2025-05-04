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Вратарь «Оренбурга» страдал на носилках, Сулейманов толкал соперника. Фото ничьей с «Локо»

Вратарь «Оренбурга» страдал на носилках, Сулейманов толкал соперника. Фото ничьей с «Локо»
«Локомотив» — «Оренбург»
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3 мая в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

«В оставшейся части сезона «Локомотив» борется за свою честь. Всё в совокупности: за себя, тренера, болельщиков», — передаёт слова полузащитника московского «Локомотива» Артёма Тимофеева корреспондент «Чемпионата» Игорь Гурьев.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 46 очков за 27 матчей. «Оренбург» заработал 18 очков после 27 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

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