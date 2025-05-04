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«Арсенал» повторил клубный антирекорд АПЛ всех времён

«Арсенал» повторил клубный антирекорд АПЛ всех времён
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«Арсенал» уступил в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (1:2), ведя в счёте по ходу встречи. Решающий мяч на 75-й минуте забил бразильский форвард Эванилсон. Таким образом, «канониры» повторили антирекорд АПЛ по потерянным очкам в играх одного розыгрыша чемпионата, в которых лондонская команда вела в счёте. Об этом сообщает Opta Sport.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Райс – 34'     1:1 Хёйсен – 67'     1:2 Эванилсон – 75'    

По информации источника, подобным образом подопечные Микеля Артеты потеряли 21 очко по ходу сезона-2024/2025. Это худший результат клуба в истории турнира. Столько же очков «канониры» потеряли в сезоне-2019/2020. В том розыгрыше АПЛ команду тренировало три специалиста: завершал свой цикл испанский тренер Унаи Эмери, несколько недель после отставки баска «пушкарей» возглавлял швед Фредди Юнгберг, находившийся в статусе исполняющего обязанности клуба, а с конца декабря и до конца кампании руководил «Арсеналом» Артета.

В активе «Арсенала» осталось 67 очков после 35 матчей. Команда занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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