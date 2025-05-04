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Флик объявил, кто из вратарей сыграет с «Интером» и «Реалом» после возвращения тер Штегена

Флик объявил, кто из вратарей сыграет с «Интером» и «Реалом» после возвращения тер Штегена
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о том, кто из вратарей сыграет в ближайшем матче в рамках ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Интером», а также в игре 35-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я рад, что тер Штеген вернулся и снова доступен. Однако Щенсны сыграет в Лиге чемпионов против «Интера», а затем и против «Реала». Это решённый вопрос», — приводит слова Флика журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, восстановившийся после травмы крестообразных связок колена вратарь Марк-Андре тер Штеген сыграл свой первый матч впервые с сентября 2024 года. Это произошло вчера, в матче 34-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (2:1). Всего на счету капитана сине-гранатовых семь матчей в текущем сезоне и семь пропущенных мячей при одной «сухой» встрече.

Далее с сентября по январь 2025 года первым номером «блауграны» был воспитанник каталонцев Иньяки Пенья, в активе которого 22 матча, 25 пропущенных голов и шесть игр «на ноль». С января и по нынешние дни в основном составе «Барселоны» играет 35-летний поляк Войцех Щенсны, вернувший в футбол ради предложения каталонцев уже после заверешения карьеры. В сезона-2024/2025 Щенсны провёл 27 матчей, в 13 из которых не пропускал голов. Также у поляка 29 пропущенных мячей.

Испания — Примера . 34-й тур
03 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Санчес – 6'     1:1 Рафинья – 54'     1:2 Лопес Мартин – 61'    
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