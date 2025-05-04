Сперцян отреагировал на клубный рекорд «Краснодара» в РПЛ
Поделиться
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о клубном рекорде «быков» в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги. Напомним, чёрно-зелёные показали лучший результат в истории клуба по победам за сезон в РПЛ (18) и по набранным очкам (61), побив достижения сезона-2014/2015 (17 побед и 60 очков). Произошло это в матче 27-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Сперцян – 5' 2:0 Тормена – 40' 2:1 Рожков – 83'
«Клубный рекорд? Дай бог, чтобы ещё больше было», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».
«Краснодар» уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 61 очко после 27 проведённых матчей. Преимущество над «Зенитом», который находится на втором месте, составляет семь очков, хотя у петербуржцев есть одна игра в запасе.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 4 мая 2025
-
03:04
-
02:42
-
02:25
-
02:22
-
02:10
-
02:03
-
01:40
-
01:17
-
00:58
-
00:54
-
00:43
-
00:30
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:20
-
00:15
-
00:03
-
00:02
- 3 мая 2025
-
23:57
-
23:47
-
23:36
-
23:26
-
23:17
-
23:12
-
23:07
-
23:02
-
22:56
-
22:54
-
22:46
-
22:43
-
22:38
-
22:31
-
22:30
-
22:23