Сперцян отреагировал на клубный рекорд «Краснодара» в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о клубном рекорде «быков» в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги. Напомним, чёрно-зелёные показали лучший результат в истории клуба по победам за сезон в РПЛ (18) и по набранным очкам (61), побив достижения сезона-2014/2015 (17 побед и 60 очков). Произошло это в матче 27-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (2:1).

«Клубный рекорд? Дай бог, чтобы ещё больше было», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».



«Краснодар» уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 61 очко после 27 проведённых матчей. Преимущество над «Зенитом», который находится на втором месте, составляет семь очков, хотя у петербуржцев есть одна игра в запасе.

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