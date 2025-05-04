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Сперцян отреагировал на клубный рекорд «Краснодара» в РПЛ

Сперцян отреагировал на клубный рекорд «Краснодара» в РПЛ
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о клубном рекорде «быков» в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги. Напомним, чёрно-зелёные показали лучший результат в истории клуба по победам за сезон в РПЛ (18) и по набранным очкам (61), побив достижения сезона-2014/2015 (17 побед и 60 очков). Произошло это в матче 27-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Сперцян – 5'     2:0 Тормена – 40'     2:1 Рожков – 83'    

«Клубный рекорд? Дай бог, чтобы ещё больше было», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 61 очко после 27 проведённых матчей. Преимущество над «Зенитом», который находится на втором месте, составляет семь очков, хотя у петербуржцев есть одна игра в запасе.

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