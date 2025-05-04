Марк-Андре тер Штеген прокомментировал возвращение на поле после травмы «крестов»

Восстановившийся после травмы крестообразных связок колена вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отреагировал на своей первый сыгранный матч с сентября 2024 года. Немец вышел в стартовом составе и сыграл все 90 минут в игре 34-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (2:1).

«С нетерпением ждал своего возвращения. Это было очень важно, и я рад, что мы успешно справились с задачей. Победа — это главное. Впереди нас ждут ещё множество значительных матчей. Хотя «Вальядолид» уже не имеет шансов на выживание, это всё равно серьёзный оппонент», — приводит слова тер Штегена beIN Sports.

Также после матча немецкий голкипер опубликовал пост на своей странице в соцсетях, в котором написал следующее: «+3 очка в Вальядолиде. Рад вернуться на поле с командой».

В активе счету капитана сине-гранатовых семь матчей в текущем сезоне во всех турнирах и семь пропущенных мячей при одной «сухой» встрече. Весь сезон в ворота каталонцев играли 26-летний испанец Иньяки Пенья и 35-летний поляк Войцех Щенсны.

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