Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марк-Андре тер Штеген прокомментировал возвращение на поле после травмы «крестов»

Марк-Андре тер Штеген прокомментировал возвращение на поле после травмы «крестов»
Аудио-версия:
Комментарии

Восстановившийся после травмы крестообразных связок колена вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отреагировал на своей первый сыгранный матч с сентября 2024 года. Немец вышел в стартовом составе и сыграл все 90 минут в игре 34-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (2:1).

Испания — Примера . 34-й тур
03 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Санчес – 6'     1:1 Рафинья – 54'     1:2 Лопес Мартин – 61'    

«С нетерпением ждал своего возвращения. Это было очень важно, и я рад, что мы успешно справились с задачей. Победа — это главное. Впереди нас ждут ещё множество значительных матчей. Хотя «Вальядолид» уже не имеет шансов на выживание, это всё равно серьёзный оппонент», — приводит слова тер Штегена beIN Sports.

Также после матча немецкий голкипер опубликовал пост на своей странице в соцсетях, в котором написал следующее: «+3 очка в Вальядолиде. Рад вернуться на поле с командой».

В активе счету капитана сине-гранатовых семь матчей в текущем сезоне во всех турнирах и семь пропущенных мячей при одной «сухой» встрече. Весь сезон в ворота каталонцев играли 26-летний испанец Иньяки Пенья и 35-летний поляк Войцех Щенсны.

Материалы по теме
Флик объявил, кто из вратарей сыграет с «Интером» и «Реалом» после возвращения тер Штегена

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android