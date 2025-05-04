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«Этот стандарт увидели у «Арсенала». Мусаев — о втором голе «Краснодара» в ворота «Рубина»

«Этот стандарт увидели у «Арсенала». Мусаев — о втором голе «Краснодара» в ворота «Рубина»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о втором забитом голе команды в матче 27-го тура чемпионата России с «Рубином». Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Сперцян – 5'     2:0 Тормена – 40'     2:1 Рожков – 83'    

— До вас Рашид Рахимов сказал много тёплых слов о «Краснодаре». Он заметил, что второй гол «Краснодара», который забил Тормена, на его взгляд, это был такой розыгрыш стандарта, который использовал «Рубин» ещё в начале этого сезона. Вы с ним согласитесь, что вы, может быть, отчасти это где-то подсмотрели?
— Давайте будем честными. Этот стандарт, наверное, все первые увидели у «Арсенала». «Арсенал», если вы смотрели последний матч Лиги чемпионов с «ПСЖ», они забили гол с такого стандарта, который отменили из-за маленького офсайда. И, наверное, не мы, не они его придумали. А в РПЛ и «Динамо» делает похожие розыгрыши, еще какие-то команды делают. Я думаю, что не нужно себе — ни нам, ни им — приписывать эти лавры. Наверное, все мы его посмотрели в английской Премьер-лиге, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 61 очко. В следующем туре команда встретится с ЦСКА. Матч состоится 17 мая.

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