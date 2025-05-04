«Скатался, два получил, вернулся». Сафонов отреагировал на поражение «ПСЖ» от «Страсбурга»

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о поражении парижан в матче 32-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (1:2), где россиянин вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Отметим, это поражение стало первым для Сафонова в чемпионате Франции.

«Сыграли сегодня против «Страсбурга» на выезде. Только вернулись, заехал на базу, завтра тренировка. Вкратце, если рассказывать, то скатался, два получил, вернулся. Это если прям сильно коротко. Неприятно, но была большая ротация состава, дали отдохнуть многим ребятам. Сегодня дебютировали два защитника из академии, поэтому можно какие-то плюсы найти в этом. Но проигрыш — всегда неприятно, поэтому двигаемся просто дальше», — сказал Сафонов в видеообращении, опубликованном в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 16 матчах во всех турнирах, пропустив 16 голов. В шести встречах россиянин отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн. В текущем сезоне Матвей досрочно выиграл с французским грандом чемпионат Франции, а также стал обладателем Суперкубка страны.

Кроме того, «ПСЖ» продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где дошёл до полуфинала, а также сыграет в финале Кубка Франции.

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