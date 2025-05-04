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Луис Энрике высказался о поражении «ПСЖ» с Сафоновым в составе в матче Лиги 1

Луис Энрике высказался о поражении «ПСЖ» с Сафоновым в составе в матче Лиги 1
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал поражение французского гранда в матче 32-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (1:2).

Франция — Лига 1 . 32-й тур
03 мая 2025, суббота. 18:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Эрнандес – 20'     2:0 Лемарешаль – 45+3'     2:1 Баркола – 46'    

«Думаю, что это была очень напряжённая игра между двумя командами, которые стремятся в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов. Мы начали матч с четырьмя молодыми игроками, и, на мой взгляд, показывали хорошую игру. Хотя мы и столкнулись с некоторыми трудностями, я должен поздравить команду. Я очень горд молодыми игроками, они продемонстрировали свои способности. Играть против этой команды «Страсбурга» нелегко — у них много сильных качеств и опыта. Мы провели очень хороший матч, но, к сожалению, не добились желаемого результата. Теперь нам нужно восстановиться и сосредоточиться на игре Лиги чемпионов в среду», — приводит слова Энрике официальный сайт парижан.

Отметим, это поражение стало вторым подряд для парижского клуба в Лиге 1, где клуб досрочно стал чемпионом. Кроме того, в игре со «Страсбургом» Энрике выпустил в стартовом составе 10 других футболистов в сравнении с матчем предыдущего тура с «Ниццей» (1:3). Единственным футболистом, который вышел из предыдущего состава — португальский опорник Жоау Невеш, который, к слову, оказался в этом матче на позиции правого защитника.

В этой игре принял участие российский вратарь Матвей Сафонов. Он сыграл все 90 минут, пропустил два мяча и совершил один сейв.

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