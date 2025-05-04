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«Пришло время победить в Париже». Артета — об ответной игре ЛЧ «Арсенала» с «ПСЖ»

«Пришло время победить в Париже». Артета — об ответной игре ЛЧ «Арсенала» с «ПСЖ»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» после поражения своей команды в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (1:2). Напомним, в этой встрече «канониры» вели в счёте, но пропустили два гола во втором тайме.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Райс – 34'     1:1 Хёйсен – 67'     1:2 Эванилсон – 75'    

«Мы действительно хотели создать абсолютно другую атмосферу и энергетику для поездки в Париж. Однако мы создали много разочарования, гнева и недовольства. Сейчас пришло время показать наше мужество, нашу стойкость и использовать все эмоции, которые мы испытываем сейчас, чтобы выдать отличный матч и выиграть игру, чтобы пробиться в финал. Этот огонь в нашем сердце должен быть внутри всех нас. Пришло время проявить себя в Париже, показать великолепную игру и победить», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

Первый матч «Арсенала» с «ПСЖ» завершился домашним поражением лондонской команды с минимальным счётом 0:1. Ответная встреча пройдёт 7 мая.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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