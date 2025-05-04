«Пришло время победить в Париже». Артета — об ответной игре ЛЧ «Арсенала» с «ПСЖ»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» после поражения своей команды в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (1:2). Напомним, в этой встрече «канониры» вели в счёте, но пропустили два гола во втором тайме.

«Мы действительно хотели создать абсолютно другую атмосферу и энергетику для поездки в Париж. Однако мы создали много разочарования, гнева и недовольства. Сейчас пришло время показать наше мужество, нашу стойкость и использовать все эмоции, которые мы испытываем сейчас, чтобы выдать отличный матч и выиграть игру, чтобы пробиться в финал. Этот огонь в нашем сердце должен быть внутри всех нас. Пришло время проявить себя в Париже, показать великолепную игру и победить», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

Первый матч «Арсенала» с «ПСЖ» завершился домашним поражением лондонской команды с минимальным счётом 0:1. Ответная встреча пройдёт 7 мая.

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