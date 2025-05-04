«ЦСКА может даже выиграет». Александр Гришин — о предстоящей игре армейцев с «Краснодаром»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, где армейцы встретятся с «Краснодаром». Игра пройдёт 10 мая.

«Ключевая игра для «Краснодара» будет против ЦСКА. Армейцы набрали ход. Они набрали ход и очень много проблем «Краснодару» принесут и, может, даже выиграют», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент в Российской Премьер-Лиге сезона 2024/2025 первое место занимает команда «Краснодар», которой удалось набрать 61 очко после 27 проведённых матчей. На втором месте находится «Зенит» из Санкт-Петербурга с 54 очками. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА, чьи игроки заработали 51 очко.

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