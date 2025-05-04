«ЦСКА может даже выиграет». Александр Гришин — о предстоящей игре армейцев с «Краснодаром»
Поделиться
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, где армейцы встретятся с «Краснодаром». Игра пройдёт 10 мая.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ключевая игра для «Краснодара» будет против ЦСКА. Армейцы набрали ход. Они набрали ход и очень много проблем «Краснодару» принесут и, может, даже выиграют», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».
На данный момент в Российской Премьер-Лиге сезона 2024/2025 первое место занимает команда «Краснодар», которой удалось набрать 61 очко после 27 проведённых матчей. На втором месте находится «Зенит» из Санкт-Петербурга с 54 очками. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА, чьи игроки заработали 51 очко.
Материалы по теме
Самые результативные легионеры РПЛ:
Комментарии
- 4 мая 2025
-
04:43
-
04:42
-
04:21
-
03:57
-
03:35
-
03:25
-
03:04
-
02:42
-
02:25
-
02:22
-
02:10
-
02:03
-
01:40
-
01:17
-
00:58
-
00:54
-
00:43
-
00:30
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:20
-
00:15
-
00:03
-
00:02
- 3 мая 2025
-
23:57
-
23:47
-
23:36
-
23:26
-
23:17
-
23:12
-
23:07
-
23:02
-
22:56
-
22:54