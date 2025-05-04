Тренер «Краснодара» Мусаев объяснил замену Черникова в перерыве матча с «Рубином»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил замену полузащитника Александра Черникова в перерыве матча 27-го тура чемпионата России с «Рубином» (2:1). Вместо Черникова на поле вышел Никита Кривцов.

«Только с карточкой. Мы видели, что он жёсткий парень, видели, что было несколько атак, где надо было играть жёстко, а он просто пластировался и давал сопернику проводить атаки. Он правильно делал, потому что нельзя было подвергнуть риску команду остаться вдесятером. Поэтому я ему так же сказал, как и вам говорю, что замена только по карточке», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 61 очко. В следующем туре команда встретится с ЦСКА. Матч состоится 17 мая.