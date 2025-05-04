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3 мая в 35-м туре чемпионата Италии состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей чемпионата Италии 3 мая:

«Интер» — «Верона» — 1:0.

«Лечче» — «Наполи» — 0:1.

«Парма» — «Комо» — 0:1.

«Кальяри» — «Удинезе» — 1:2.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи». Команда Антонио Конте набрала 77 очков после 35 туров. На второй строчке располагается миланский «Интер». Подопечные Симоне Индзаги заработали 74 очко в 35 матчах. Замыкает тройку лидеров «Аталанта», набравшая 65 очков после 34 туров. В зоне вылета находятся «Монца» с 15 очками, «Эмполи», набравший 25 очков, и «Венеция», заработавшая 26 очков.

Необычные названия футбольных клубов: