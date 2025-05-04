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Ловчев призвал не увольнять Галактионова, упомянув Лобановского, Бескова и Качалина

Ловчев призвал не увольнять Галактионова, упомянув Лобановского, Бескова и Качалина
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Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР по футболу Евгений Ловчев высказал мнение о возможном увольнении главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Это молодой тренер, который работал с молодёжной сборной, в «Пари НН» — у него что‑то получалось. Но я человек, который работал с Лобановским, Бесковым, Качалиным. Они по 25 лет к тому времени работали тренерами и ошибались все. Этот год у него получился немножко провальный, но дайте ему работать всё равно. Вы завтра туда нового возьмёте, он приведёт игроков и будете создавать новую команду», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 27 сыгранных матчей. Команда Галактионова набрала 46 очков.

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