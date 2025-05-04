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Интер Майами – Нью-Йорк Ред Буллз, результат матча МЛС 4 мая 2025, счет 4:1

Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Ред Буллз»
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Нью-Йорк Ред Буллз». Встреча прошла в Форт-Лодердейл на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:1.

США — Major League Soccer . МЛС
04 мая 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
1:0 Пико – 9'     2:0 Вейгандт – 33'     3:0 Суарес – 39'     3:1 Sofo – 43'     4:1 Месси – 67'    

В составе победителей забивали Фафа Пико, Марсело Вейгандт, Луис Суарес и Лионель Месси.

Единственный гол за гостей забил Мохаммед Софо.

«Интер Майами» одержал вторую победу за последние три матча. «Нью-Йорк Ред Буллз» потерпел второе поражение за последние три игры.

В следующем туре МЛС «Интер Майами» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Нью-Йорк Ред Буллз», в свою очередь, сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси».

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