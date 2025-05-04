Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Ред Буллз»

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Нью-Йорк Ред Буллз». Встреча прошла в Форт-Лодердейл на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Фафа Пико, Марсело Вейгандт, Луис Суарес и Лионель Месси.

Единственный гол за гостей забил Мохаммед Софо.

«Интер Майами» одержал вторую победу за последние три матча. «Нью-Йорк Ред Буллз» потерпел второе поражение за последние три игры.

В следующем туре МЛС «Интер Майами» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Нью-Йорк Ред Буллз», в свою очередь, сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси».