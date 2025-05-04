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Marca поделилась инсайдом о будущем Рафиньи в «Барселоне»

Marca поделилась инсайдом о будущем Рафиньи в «Барселоне»
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Спортивный директор «Барселоны» Деку провёл встречу с агентом вингера каталонцев Рафиньи Диаса, сообщает Marca.

По данным источника, эта встреча была организована, чтобы заложить основу для возможного продления контракта 28-летнего бразильца с клубом. Однако пока переговоры между сторонами находятся на очень ранней стадии.

Рафинья Диас выступает за «Барселону» с лета 2022 года, когда игрок перешёл из «Лидса» за более € 55 млн. Срок действия действующего контракта футболиста с клубом истекает летом 2027 года.

В текущем сезоне на счету бразильца 30 голов и 22 результативные передачи в 51 матче за клуб.

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