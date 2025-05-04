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«Шахтёр» впервые в XXI веке не сыграет в Лиге чемпионов

«Шахтёр» впервые в XXI веке не сыграет в Лиге чемпионов
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После победы «Динамо» над «Ингульцом» (4:0) в 27-м туре украинской Премьер-лиги «Шахтёр» потерял математические шансы на чемпионство.

Киевляне имеют в активе 67 очков и лидируют в лиге за три тура до финиша. У «Шахтёра» 57 очков и третье место.

Таким образом, горняки впервые после сезона 1999/00 не сыграют в Лиге чемпионов. Напомним, только победитель чемпионата Украины выступит в ЛЧ (со 2-го квалификационного раунда).

На второй строчке украинского первенства идёт «Александрия», у которой 60 очков и матч в запасе.

Прошлый розыгрыш чемпионата Украины выиграли «горняки» с двухочковым отрывом от «Динамо».

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