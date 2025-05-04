Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Монпелье. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов стал худшим игроком «ПСЖ» в матче со «Страсбургом» по оценкам WhoScored

Матвей Сафонов стал худшим игроком «ПСЖ» в матче со «Страсбургом» по оценкам WhoScored
Комментарии

26-летний российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил самую низкую оценку среди игроком своей команды по итогам матча 32-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (1:2) по мнению статистического портала WhoScored.

Франция — Лига 1 . 32-й тур
03 мая 2025, суббота. 18:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Эрнандес – 20'     2:0 Лемарешаль – 45+3'     2:1 Баркола – 46'    

По итогам встречи, которую Сафонов провёл в стартовом составе парижан, он получил оценку 6,67. Меньшую оценку не получил ни один игрок из стартового состава парижан. Также эта оценка — второй худший показатель среди всех игроков матча. Меньшую оценку получил лишь защитник хозяев Исмаэль Дукуре (6,60).

Напомним, Сафонов в этом матче совершил один сейв.

Матвей Сафонов показал трофей клубного чемпионата мира — 2025

Материалы по теме
Сафонов впервые проиграл в Лиге 1. Сенсационный соперник забил слишком красивый гол «ПСЖ»
Сафонов впервые проиграл в Лиге 1. Сенсационный соперник забил слишком красивый гол «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android