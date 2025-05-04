Матвей Сафонов стал худшим игроком «ПСЖ» в матче со «Страсбургом» по оценкам WhoScored

26-летний российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил самую низкую оценку среди игроком своей команды по итогам матча 32-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (1:2) по мнению статистического портала WhoScored.

По итогам встречи, которую Сафонов провёл в стартовом составе парижан, он получил оценку 6,67. Меньшую оценку не получил ни один игрок из стартового состава парижан. Также эта оценка — второй худший показатель среди всех игроков матча. Меньшую оценку получил лишь защитник хозяев Исмаэль Дукуре (6,60).

Напомним, Сафонов в этом матче совершил один сейв.

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