Матвей Сафонов стал худшим игроком «ПСЖ» в матче со «Страсбургом» по оценкам WhoScored
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26-летний российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил самую низкую оценку среди игроком своей команды по итогам матча 32-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (1:2) по мнению статистического портала WhoScored.
Франция — Лига 1 . 32-й тур
03 мая 2025, суббота. 18:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Эрнандес – 20' 2:0 Лемарешаль – 45+3' 2:1 Баркола – 46'
По итогам встречи, которую Сафонов провёл в стартовом составе парижан, он получил оценку 6,67. Меньшую оценку не получил ни один игрок из стартового состава парижан. Также эта оценка — второй худший показатель среди всех игроков матча. Меньшую оценку получил лишь защитник хозяев Исмаэль Дукуре (6,60).
Напомним, Сафонов в этом матче совершил один сейв.
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