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Каземиро начнёт зарабатывать на уровне Роналду в «МЮ» в случае выхода клуба в ЛЧ — Mirror

Каземиро начнёт зарабатывать на уровне Роналду в «МЮ» в случае выхода клуба в ЛЧ — Mirror
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33-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро получит значительное повышение заработной платы в случае, если «красные дьяволы» квалифицируются в Лигу чемпионов, победив в Лиге Европы. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, в контракте бразильского футболиста указано, что в случае выхода манкунианцев в Лигу чемпионов его зарплата будет повышена на £ 100 тыс. В результате его недельный заработок составит £ 500 тыс. Такой же оклад был у бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду во время своего второго прихода в клуб.

В первом матче полуфинала Лиги Европы «красные дьяволы» разгромили «Атлетик» Бильбао со счётом 3:0. Ответная игра состоится 8 мая.

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