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18:15 Мск
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Расписание матчей РПЛ сезона-2024/2025 4 мая

Расписание матчей РПЛ сезона-2024/2025 4 мая
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Сегодня, 4 мая, в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 4 мая (время — московское):

14:00. «Факел» – «Спартак»;
16:30. «Ахмат» – ЦСКА;
19:30. «Зенит» – «Пари НН»;
19:30. «Химки» – «Ростов».

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 54 очка после 26 встреч. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА. Команда Марко Николича набрала 51 очко. В зоне прямого вылета находятся «Факел» (15) и «Оренбург» (18).

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