Расписание матчей Первой лиги сезона-2024/2025 4 мая

Сегодня, 4 мая, в 31-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Первой лиги 4 мая (время — московское):
15:00. «Сокол» — «Тюмень»;
15:00. «Уфа» — «Нефтехимик»;
17:00. «Ротор» — «Енисей»;
19:30. «Родина» — «Урал».
После 31 матча Первой лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 66 очков. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 58 очков. Замыкает тройку лидеров «Черноморец» с 57 очками в 31 игре.
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