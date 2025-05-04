Расписание матчей Первой лиги сезона-2024/2025 4 мая

Сегодня, 4 мая, в 31-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 4 мая (время — московское):

15:00. «Сокол» — «Тюмень»;

15:00. «Уфа» — «Нефтехимик»;

17:00. «Ротор» — «Енисей»;

19:30. «Родина» — «Урал».

После 31 матча Первой лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 66 очков. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 58 очков. Замыкает тройку лидеров «Черноморец» с 57 очками в 31 игре.

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