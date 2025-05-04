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«Ахмат» — ЦСКА: во сколько начнётся матч 27-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ахмат» — ЦСКА: во сколько начнётся матч 27-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 4 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Ташуева набрала 23 очка за 26 матчей. ЦСКА заработал 51 очко после 26 игр и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 27 игр.

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