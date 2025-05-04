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«Зенит» — «Пари НН»: во сколько начнётся матч 27-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

«Зенит» — «Пари НН»: во сколько начнётся матч 27-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 4 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 54 очка за 26 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после 26 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 27 игр.

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