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«Факел» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ начнётся в 14:00

«Факел» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ начнётся в 14:00
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Сегодня, 4 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся воронежский «Факел» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Ранэль Зияков (Набережные Челны). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 26 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 15 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 50 очков.

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