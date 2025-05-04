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ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
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«Лилль» — «Марсель»: во сколько начнётся матч 32-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

«Лилль» — «Марсель»: во сколько начнётся матч 32-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 4 мая, состоится матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лилль» и «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск). В качестве главного арбитра встречи выступит Эрик Ваттеллье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

Права на трансляцию матча Лиги 1 «Лилль» — «Марсель» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Франция — Лига 1 . 32-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Лилль
Лилль
Не начался
Марсель
Марсель
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лилль» занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда Бруно Женезио набрала 56 очков за 31 матч. «Марсель» заработал 58 очков после 31 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 78 очков за 32 игры.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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