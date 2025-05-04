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Реал Мадрид – Сельта: онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнется в 15:00

«Реал» Мадрид — «Сельта»: онлайн-трансляция матча 34-го тура Ла Лиги начнётся в 15:00
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Сегодня, 4 мая, состоится матч 34-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Сельта» из Виго. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 34-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 33 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 72 очка. «Сельта» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 46 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 79 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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