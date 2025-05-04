«Ахмат» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 4 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Ташуева набрала 23 очка за 26 матчей. ЦСКА заработал 51 очко после 26 игр и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 27 игр.

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